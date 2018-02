Parco Zoo, nel giardino di Falconara una due giorni sulla figura del keeper

Creare una rete di collaborazione e di scambio d’informazioni utile a migliorare ed ampliare le conoscenze per la gestione e la cura degli animali ospiti dei giardini zoologici. E’ uno degli obiettivi dell’AigZoo, l’associazione italiana guardiani di zoo, che, per l’ assemblea nazionale, ha scelto il Parco Zoo Falconara.

I keepers di alcuni tra più prestigiosi zoo ed acquari italiani si sono riuniti mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio nella sede del giardino zoologico marchigiano per un meeting di due giorni, nel quale è anche emersa la volontà dell’associazione di valorizzare e riconoscere la figura del guardiano come figura professionale, realizzando in futuro dei corsi specifici. Un appuntamento importante per il Parco Zoo Falconara, giunto quest’anno al traguardo dei 50 anni, su cui è ricaduta la scelta dell’AigZoo, dopo il primo congresso tenutosi al Bioparco di Roma.

“Il keeper è un professionista che si prende quotidianamente cura del benessere degli animali – ha affermato il presidente dell’AigZoo Elia Longhini – collaborando anche con i medici veterinari. Un ruolo dunque di grande responsabilità, che riteniamo meriti il riconoscimento di figura professionale”.