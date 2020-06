Parco zoo di Falconara, le domeniche a tema si trasferiscono sul web

FALCONARA - Appuntamenti on line per scoprire insieme il magico mondo degli animali ed approfondire, divertendosi, i tanti aspetti legati alla salvaguardia dell’ambiente e delle specie a rischio. In seguito alle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, le domeniche a tema del Parco Zoo Falconara si trasferiscono sul web.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A sostituire l’attività didattica sul posto simpatici e coinvolgenti video, attraverso i quali lo staff didattico – scientifico affronta argomenti di volta in volta diversi, continuando a sensibilizzare in maniera giocosa e innovativa grandi e bambini sul tema della biodiversità.Le rubriche 2.0, visibili sulle pagine Facebook e Instagram del Parco Zoo, proseguiranno per tutto il periodo estivo.Domenica 21 giugno i riflettori saranno puntati sulla giraffa, di cui si festeggia la giornata mondiale, istituita dalla Giraffe Conservation Foundation per accendere l’attenzione sull’iconica specie minacciata di estinzione. All’animale più alto del mondo, simbolo del giardino zoologico marchigiano, Gioia Gaiot, biologa responsabile dello staff didattico-scientifico, dedicherà due speciali lezioni a distanza guidando gli utenti in un viaggio alla scoperta dei bellissimi e raffinati esemplari. Scienza e curiosità saranno gli ingredienti del video del 21 giugno, che avrà come protagonisti anche Bitton e Cody, le due giraffe ospiti del giardino zoologico. Un secondo video, disponibile on line sabato 20, sarà invece interamente dedicato al lavoro svolto da la Giraffe Conservation Foundation, che si occupa di garantire la sopravvivenza del mammifero d’Africa. Prevista anche una divertente challenge per tutta la famiglia.Partecipare è semplice: basta fotografare un oggetto a forma di giraffa o colorare un disegno prestampato dedicato al meraviglioso esemplare e condividerlo sul web usando i seguenti hashtag: #WorldGiraffeDay 2020 e #parcozoofalconara. Il cammello, il tenero animale dalle due vistose gobbe, sarà invece protagonista dell’appuntamento di domenica 28 giugno. Un’occasione da non perdere per imparare a conoscere caratteristiche e abitudini di una specie dalle sorprendenti capacità di adattamento.