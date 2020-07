Parco zoo Falconara, tour per un gruppo di ragazzi autistici: «Per loro è la location ideale»

Giovedì scorso un gruppo di otto ragazzi affetti da autismo, con accompagnatori al seguito, ha fatto visita al Parco Zoo Falconara immergendosi in un viaggio, organizzato su misura, alla scoperta del magico mondo degli animali.

L’associazione Ragazzi Oltre di Ancona, attiva nel fornire sostegno a chi soffre di disturbi dello spettro autistico, ha accolto con entusiasmo l’invito del giardino zoologico marchigiano, ricambiando con il gesto simbolico di una piccola donazione, con la quale sono state anche poste le basi per una futura collaborazione. Da sempre impegnato nel favorire la fruizione alle persone con disabilità, lo staff della struttura ha progettato un percorso alternativo, per consentire agli speciali ospiti di vivere un’esperienza stimolante e in linea con le loro esigenze. «Il Parco Zoo Falconara – ha affermato Silvia Mantini, presidente di Ragazzi Oltre – è una location ideale per i ragazzi autistici, perché, pur essendo uno spazio aperto, è strutturato in modo tale da favorire il contatto visivo, fondamentale per agevolare l’ambientamento e la capacità di concentrazione. Il mio auspicio è che, per le prossime stagioni, si riesca a realizzare insieme un progetto che preveda attività dedicate, riabilitative, ricreative e lavorative».

