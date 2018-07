Le erbacce divorano il campo da calcio, il degrado va in gol 

Le panchine ci sono, ma sono nascoste nella vegetazione. Le altalene sono regolarmente al loro posto e sono addirittura quattro. Le prime due sembrano in regola, le restanti sono danneggiate e rasentano il suolo divorato dalla vegetazione incolta. Il biglietto da visita del parco di via Saba però, come già segnalato da un lettore nei giorni scorsi, è il campo da calcio riconoscibile solo dalle carcasse delle due porte che spuntano dalle erbacce.

Il degrado

Il parco dimenticato si trova sopra al parcheggio dell’Inrca ed è raggiungibile a monte, da via Umberto Saba, o da valle tramite il sentiero che lo collega al tornante di via Alessandro Manzoni. In entrambi gli ingressi è posizionato un cartello beffardo: “Area riservata ai giuochi per bambini”, con annesso divieto di accesso ai cani per i quali c’è, poco distante, un apposito sgambatoio ma che ha gli stessi problemi. Vedere bimbi che si divertono sull’altalena però è impossibile e tirare due calci a un pallone è addirittura fantascientifico (GUARDA IL VIDEO): basta attraversare quello che una volta era il campo da calcio per trovarsi con cardi e altre erbacce all’altezza delle ginocchia. Entrambe le porte, ridotte a pali e traversa senza reti, svettano come fossero iceberg nel senso che per buona parte sono sommerse dall’erba. Dietro la porta, lato via Saba, c’è una rete divelta di cui non si capisce la funzione visto che l’accesso all’area non è interdetto da nulla e nessuno. A presidiare il centrocampo c’è un grosso ramo, forse buttato a terra dalla bufera che ha colpito la città durante la scorsa notte o forse è rimasto lì da tempo. Quel che è certo è che sembra proprio lui il capitano della squadra di erbacce per la quale nessun arbitro ha ancora fischiato la fine della partita.

Interventi in settimana

«Da mercoledì prossimo saremo nella zona, se stanotte non avesse piovuto ci saremmo andati già oggi- ha commentato l’assessore alle Manutenzioni e alla Sicurezza Stefano Foresi- l’intervento è in programma, al massimo potrà slittare a giovedì. Prevede il taglio dell’erba e la sistemazione anche nell’area cani».