«I cani abbaiano tutta la notte e non ci fanno dormire, chiudete quel parco»

Un parco comunale a meno di 10 metri dal condominio, una distanza che corrisponde alla larghezza di via Santo Stefano, utilizzato per le passeggiate e i bisogni dei cani. Ed è proprio l’abbaiare dei cani in orari improponibili che ha spinto 60 residenti a presentare una raccolta firme in Comune per chiedere una limitazione dell’orario di accesso.A farsi portavoce delle famiglie è Silvano Giorgetti, le cui finestre affacciano proprio sul parco: «Non ho nulla contro i cani, perché io stesso ne ho avuto uno per oltre 11 anni, ma quando gli dicevo di non abbaiare lui obbediva- spiega il residente- qui è un continuo abbaiare dalle 5 del mattino alla tarda serata, in alcuni casi anche alle 2 di notte, perché l’accesso al parco è totalmente libero e senza regole. Noi chiediamo l’interdizione del parco in determinate fasce ad esempio dalle 13 alle 16,con apertura non prima delle 9 e la chiusura serale non oltre le 21». Nessuna polemica contro i cani, ribadisce il condomino: «Nel parco ad esempio manca anche una fontanella per abbeverare i cani che andrebbe installata per il loro stesso bene, anche se a quel punto mi aspetto anche l’installazione di uno specchio che aiuti la viabilità in questa via, chiesto anche quello più volte. Non è solo un problema di cani, spesso i padroni parlano al cellulare mentre abbaiano e non fanno nulla, anzi il vociare delle conversazioni o tra gli stessi accompagnatori si sente praticamente sotto le nostre finestre».

La petizione

La questione del parco è stata sollevata in una raccolta firme che risale ad agosto e dopo un primo tentativo di deposito in Comune, è stata protocollata il 19 ottobre scorso. Le 60 famiglie hanno sottoscritto la richiesta di “emanare un’apposita ordinanza per regolare l’accesso al ‘parco dei cani’, ovvero di vietare l’uso nelle fasce orarie che di norma sono riservate al sonno”. Nello stesso documento si segnala che il parco, libero da cartelli o da lucchetti, è frequentato da cani e padroni “tutti i giorni dalle 5.00 e dura ininterrottamente fino a tarda serata anche alle 2 di notte, così come nella fascia oraria 13,30/15.00”. Non solo una questione di quiete pubblica. Nel testo della petizione viene segnalata anche la disavventura di un residente che dopo aver fatto presente alle 6,20 del mattino di voler riposare “è stato investito di insulti e parolacce” e lo stesso Giorgetti racconta di essere stato bersagliato da insulti in cui veniva chiamata in causa la madre scomparsa. I residenti indicano anche un’alternativa per padroni e dog sitter nel parco della Lunetta o del Passetto, entrambi poco distanti da via Santo Stefano. La questione è stata segnalata all’assessore comunale competente, Stefano Foresi, che per ammissione degli stessi residenti ha effettuato diversi sopralluoghi così come hanno fatto gli agenti della Polizia Municipale: «Però rimaniamo sempre al punto di partenza e siamo ancora qui a parlarne-sbotta Giorgetti- Il cartello con la limitazione oraria non dura neppure un giorno, per me la soluzione è la chiusura con un lucchetto in determinate fasce».

La replica del Comune

«Sto seguendo questa situazione insieme ai vigili urbani e all’ufficio comunale preposto, non abbiamo nessuna preclusione perché effettivamente i palazzi sono veramente adiacenti- ha replicato Foresi- l’intenzione è quella di installare un cartello con una limitazione oraria che vieti l’ingresso ai cani tra le 13 e le 16 e non oltre le 22. Non ci sarà una chiusura fisica con il lucchetto, perché si tratterebbe di fare diverse aperture e chiusure nell’arco della giornata, ma chi verrà trovato li nelle ore interdette sarà passibile di multa». L’assessore ha anche voluto replicare sulle diverse segnalazioni relative a giardini trascurati, come quella del parco di via Saba: «Dal 3 al 10 maggio sono stati sfalciati tutti i parchi della zona Grazie e Tavernelle».