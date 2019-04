Il Parco Robinson a Palombina Vecchia prende vita

Il Parco Robinson di Palombina prenderà vita il 1° maggio con un picnic libero per famiglie organizzato con la collaborazione fra il gruppo di volontari ViviAmo Palombina Vecchia, la Proloco Falconamare e l'Assessorato alla cultura del Comune di Falconara marittima. Il picnic sarà un momento di relax e di divertimento, in libertà, seduti all’ombra o sdraiati nell'erba con la tovaglietta e il cestino. Pronti per l'intrattenimento di grandi e piccini i giochi in legno della Festa dei Fioli, i giochi tipici della tradizione, alcuni anche in inglese con Natali. Fra gli altri, il gioco del fazzoletto, il tiro alla fune, la corsa coi sacchi e la caccia al tesoro. Lo scrigno della caccia al tesoro è pronto per essere scovato ed è carico di sorprese donate dai commercianti di Palombina Vecchia e dal Parco Zoo Falconara. Inoltre, grazie alla collaborazione fra i volontari e gli uffici tecnici, si è riusciti a sistemare i bagni pubblici vandalizzati da tempo.

Il 27 aprile, invece, l’associazione Botanica Cicconofri in collaborazione col Comune, organizza la 1^ Esposizione di Erbe Spontanee che si terrà sempre al Parco Robinson dalle 10 alle 18. Il botanico Massimo Panchetti, durante la giornata, porterà gratuitamente i gruppi di interessati in escursione nel parco per mostrare le piante autoctone presenti sul posto. Appuntamento a tutti, quindi, il 27 aprile e il 1° maggio al parco Robinson, in via Sardegna a Palombina Vecchia Falconara Marittima, per passare un po' di ore in compagnia.