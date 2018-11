Rissa al parco in pieno giorno, scatta l'ennesimo controllo: residenti esasperati

Si stavano azzuffando in pieno giorno al parco del Vallato, zona tristemente nota in città per il degrado, considerata anche una piazza di spaccio. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, quando alcuni residenti hanno iniziato a sentire le urla dalla zona.

Ad azzuffarsi due ragazzi di origine africana che se le stavano dando di santa ragione in presenza di una terza persona, probabilmente un loro connazionale. Gli agenti di Polizia sono intervenuti poco dopo riuscendo a sedare la rissa e portando i due ragazzi in Questura per chiarire la loro posizione.