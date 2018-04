Decoro urbano, Berardinelli (FI): «Pericolosi i ritardi nello sfalcio dell'erba»

«I ritardi nello sfalcio dell'erba nel Comune di Ancona sta iniziando ad assumere contorni pericolosi, nonostante i cinque tagli previsti dal contratto. In zone come via Cambi, zona Aspio e Monte d'Ago i cittadini mi hanno contattato per segnalare i rischi di percorrere alcune via come Via Monte d'Ago a causa della ridotta visibilità per gli automobilisti che metterebbero in pericolo gli automobilisti e soprattutto i pedoni. Con Gianluca Morini abbiamo ripreso alcuni tratti che evidenziano incuria e pericolo, anche nei parchi gioco per bambini che dovrebbero avere la priorità nel servizio». Così Daniele Berardinelli Forza Italia Ancona