Parcheggio del Carlo Urbani, le Avis comunali della Vallesina chiedono soluzioni

Le Avis Comunali della Vallesina, tramite il coordinatore Bruno Dottori, dal giorno dell’inaugurazione dell’ospedale Carlo Urbani pongono il problema dei parcheggi riservati ai donatori. «I posti riservati a turnisti e donatori, situati tra l’ingresso 3 e l’ingresso 4, sono sempre occupati da altri e questo alla luce del fatto che il parcheggio del Carlo Urbani è totalmente insufficiente per l’utenza e per chi in ospedale ci lavora. In altri ospedali della Regione i posti riservati sono un fatto concreto. Molti visitatori, donatori e dipendenti sono costretti a parcheggiare in Piazza Vesalio o al parcheggio del bocciodromo. Auspichiamo al più presto una soluzione poiché è inconcepibile che un volontario donatore che si reca a donare il sangue, svolgendo un’azione importantissima per la collettività, prenda una multa come purtroppo accade di frequente. Vogliamo ricordare che i donatori vengono da tutta la Vallesina, comprese Cingoli e Apiro».