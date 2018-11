Portafogli rubato a un anziano dopo averlo spintonato, rintracciato dai carabinieri

Per evitare di pagare pegno al parcheggiatore abusivo gli aveva promesso 20 euro ma poi non si era più presentato. Pochi giorni dopo i due si erano incontrati nuovamente e il parcheggiatore gli aveva strappato il portafogli di mano per poi scappare. Nella fuga aveva anche spintonato la sua vittima. Ora l'uomo, un senegalese di 49 anni residente a Marotta, è stato rintracciato e denunciato per furto con strappo. La vittima è un pensionato di 76 anni, residente a Senigallia. E' stato proprio quest'ultimo a rivolgersi ai carabinieri dopo quanto gli era successo. L'episodio risale al mese scorso. Il 76enne aveva incontrato l'extracomunitario per la prima volta in piazza Simoncelli.

Dopo aver parcheggiato era stato avvicinato dal 49enne. Non avendo denaro con sé gli aveva detto che gli avrebbe portato 20 euro ma poi non si era più fatto vedere. Una settimana dopo i due si sono incontrati nuovamente ai Giardini Morandi. Impauritosi dopo essere stato riconosciuto, il pensionato ha fatto per tirare fuori dal portafogli una carta da 20 ma il senegalese gli ha sottratto l'intero borsello con dentro 70 euro e i documenti. Nella fuga il senegalese è caduto a terra e, nel rialzarsi, ha spintonato l'anziano. Due giorni dopo il portafogli è stato recapitato alla polizia municipale. Dentro mancavano all'appello 30 euro. I Carabinieri della Stazione di Senigallia sono riusciti a indentificare lo straniero che ora è stato denunciato.