Parcheggiatori abusivi fermati dai carabinieri: 4mila euro di multa

Facevano i parcheggiatori abusivi al Foro Annonario e all'ospedale i due extracomunitari multati questa mattina con 4mila euro di ammenda per la loro attività illecità. I due sono stati fermati dai carabinier che hanno inoltre riscontrato numerosi reati di violenza, anche contro le persone, nel loro passato. Tanto è bastato per far scattare la richiesta in Questura di fogli di via da Senigallia. Controlli che si sono estesi anche al parcheggio di viale Leopardi e in via Corridoni nei Giardini Morandi dove altri stranieri sono stati allontanati.

Il servizio straordinario dell'Arma ha interessato anche le scuole con cani antidroga nelle aule, al campus scolastico e alla fermata degli autobus. Il tutto per contrastare l'uso di stupefacenti tra gli studenti. Alla fine sono stati trovati alcuni trincia tabacco, spesso utilizzati per il consumo della marijuana. Negativo il resto dei controlli. Merito anche delle operazioni delle scorse settimane.