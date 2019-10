Soldi in cambio di un posto "sicuro", denunciato un parcheggiatore abusivo

ANCONA - Un giovane parcheggiatore abusivo, di origine ghanese e già allontanato dal nostro territorio, è stato denunciato ieri mattina dai carabinieri. I militari lo hanno visto avvicinarsi agli automobilisti, che avevano appena parcheggiato l’auto, e chiedere il “contributo” in cambio del “parcheggio sicuro”.

Il ghanese è stato prima multato, applicando le disposizioni entrate in vigore nel dicembre scorso che hanno inasprito le sanzioni, poi denunciato per essersi sottratto alla precedente provvedimento di allontanamento e infine condotto presso la locale Questura per gli adempimenti connessi all’espulsione definitiva dal territorio nazionale.