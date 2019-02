Blitz della Polizia, il parcheggiatore abusivo si ribella e aggredisce gli agenti

Nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina, il personale del commissariato di polizia di Senigallia è stato impegnato in numerosi servizi che hanno portato al controllo di decine di persone, tra la stazione ferroviaria, parchi e parcheggi pubblici. Ed è proprio nel corso di questi controlli che che i poliziotti hanno incontrato 2 parcheggiatori abusivi: 2 nigeriani di 30 anni, presenti con regolare permesso di soggiorno. E' così scattata la multa.

Ma nel corso di un controllo successivo in zona via Leopardi, hanno notato la presenza di un altro extracomunitario che, dopo aver esibito i documenti richiesti al controllo, ha iniziato ad avere un atteggiamento reticente, iniziando poi a sbracciare fino a tentare di colpire i poliziotti. Poi si è sfilato il giubbotto ed è scappato. Ma ormai era stato identificato e così è arrivata comunque la multa e poi anche denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.