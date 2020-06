Parcheggi al mare, spiagge e ombrelloni: tutti i dettagli per il weekend

Pronte per il weekend le spiagge doriche. Dopo qualche battuta d'arresto dovuta al maltempo, sono state completate le opere di risistemazione che consentiranno agli anconetani di godersi al meglio i lidi cittadini nel prossimo fine settimana.

Torrette-Collemarino-Palombina. Il Comune fa sapere che sono stati riaperti i due ascensori di Collemarino al ponte di legno, con al termine, lato spiaggia, il percorso pedonale protetto percorribile anche da disabili, che porta sino alla spiaggia libera di Palombina e a quella dei concessionari. «Intanto sono in via di completamento i lavori di risistemazione della spiaggia di Torrette - prosegue la nota - con una adeguata pulizia, montate tutte le quattro docce. E' stato parallelamente avviato il lavoro per la realizzazione del percorso protetto per la spiaggia, in modo da renderla fruibile da parte di tutti.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione anti-Covid, è stato avviato l'intervento di sistemazione dei segna ombrelloni e teli nella spiaggia libera di Collemarino, a seguire anche in quella libera di Torrette e del Passetto. Gli accessi sono comunque già regolati dagli steward presenti in loco».

Gli accessi alle spiagge



L'accesso alla spiaggia di Palombina sarà così strutturata: all’altezza dello stabilimento Cori solo per accedere alla spiaggia, all’altezza degli stabilimenti Albina e Piazzale Romita solo per uscire. Aperti entrambi i sovrappassi a Palombina: all’altezza dello stabilimento Romano dove è funzionante anche l’ascensore e il sovrappasso in legno presso nei pressi del centro commerciale “Il ponte”. Al Passetto, invece, stato completato il livellamento della ghiaia nella spiaggia, montate le passerelle e installate le docce. Terminato il lavoro di sistemazione dei muretti abbattuti dalle mareggiate e quindi ripristinato il camminamento in sicurezza verso le grotte. Già dal pomeriggio di oggi la spiaggia sarà in ordine. L’ascensore del Passetto è aperto, tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. L'assessore alle manutenzioni, spiagge e Protezione Civile, Stefano Foresi afferma: «Il cronoprogramma delle opere che avevamo predisposto la scorsa settimana è stato completato nei tempi previsti nelle varie spiagge, Passetto,Torrette,Collemarino, Palombina, nonostante le condizioni meteo non ottimali e grazie all'impegno di tutta la 'squadra' che ha prestato la propria opera. Le spiagge sono pronte per essere fruite al meglio, ma raccomando sempre di seguire le misure di prevenzione previste dalle linee guida governative contro la diffusione del Covid 19». Tutte le spiagge sono accessibili liberamente, con la raccomandazione di usare prudenza e distanziamento che questa emergenza ci impone. Occorrono infatti 3 metri e mezzo da ombrellone a ombrellone, 2 metri da telo a telo e 1 metro tra persone (anche in acqua), il divieto di accesso per coloro che hanno una temperatura corporea maggiore a 37,5°, sintomi influenzali, il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro e il divieto di accesso alle spiagge libere dalle 21,00 alle 6,00.

Parcheggi e navette a Portonovo

Per tutto il mese di giugno attiva la navetta gratuita il sabato e la domenica. Dal mese di luglio la navetta attiva tutti i giorni. La salita sulla navetta sarà contingentata per garantire il distanziamento.

Tariffa parcheggio Monte: Orario pagamento 8:00-19:00 Bassa stagione (dal 1 Maggio al 30 Giugno – dal 1 Settembre al 30 Settembre) : Tariffa oraria: 50 centesimi, giornaliero: 3 euro, camper: 5 euro. Alta stagione (dal 1 Luglio a 31 Agosto). Tariffa oraria: 80 centesimi, giornaliero 5 euro e camper 8 euro.



L'app IBeach

In funzione l'app messa a punto per la prenotazione di stalli per ombrellone e posti teli mare solo per le spiagge libere Mezzavalle e Portonovo nelle giornate di sabato e domenica. Per garantire la rotazione e dare la possibilità al maggior numero di utenti di accedere ai litorali, si può prenotare nella stessa spiaggia solo di volta in volta ombrellone o posto per l’asciugamano e non oltre i 15 giorni successivi. Per coloro che non hanno la possibilità di accedere all’applicazione “iBeach” è possibile prenotare chiamando i numeri 071- 222.2931-2833-2457 – 2378.