In provincia si moltiplicano gli incontri hot, ecco i luoghi del sesso per singoli e scambisti

Si può essere felici e appagati anche trasgredendo e, perché no, tradendo il partner. Ne sono convinti i tantissimi utenti del web che si ritrovano su una serie di siti internet dedicati agli incontri a luci rosse e allo scambismo. Tutt’altro che siti porno, ma vere e proprie piattaforme social dove è possibile compilare un profilo con foto e lista dei desideri per poi scorrere gli annunci delle coppie della propria regione. Le Marche e la provincia di Ancona non sono da meno. Si trova di tutto: sposati e non, con figli e senza, singoli, gay e bisessuali, trans e mature. Ma tutti accomunati da una cosa: la ricerca del piacere nella massima riservatezza e pulizia. E per chi vuole uscire dalla zona di confort della propria camera da letto, c'è la possibilità di scoprire luoghi dove poter incontrare al buio altre persone. A volte guardoni ma non solo: per le coppie più audaci, si trova anche chi è disposto a far parte del gioco in un ménage à trois. Le regole del carsex sono 3: le coppie scelgono chi far giocare per cui bisogna aspettare sempre un loro segnale, vietato puntare gli abbaglianti su un’ altra macchina e rispettare l’ambiente senza lasciare carte o fazzoletti a terra. Certo, non è più come una volta quando c’erano dei luoghi inossidabili. Oggi, forse anche per non avere problemi ed evitare incontri spiacevoli, si preferisce accordarsi prima nei forum dedicati e scegliere un proprio angolo di piacere. Ma la provincia di Ancona ha ancora i suoi angoli a luci rosse e non sono pochi. Eccone alcuni e sono solo i più gettonati dagli utenti:

OSPEDALE E ASCENSORI DEL PASSETTO (ANCONA). Nonostante non sia più in auge come un tempo è ancora un luogo di ritrovo soprattutto per gay e bisex. Qualcuno si dice deluso di aver provato e di non aver incontrato nessuno ma ci sono anche utenti che qualche mese fa sono tornati entusiasti e parlano di incontri immediati in cui "si fa e si viene, abbiamo fatto cose meravigliose, cosa vuoi di più dalla vita…”. Anche se un mese fa circa un utente ha messo in guardia: “Attenzione: i ragazzi giovani che trovate sul posto ad infastidire gli anziani sono marchette, sono stranieri e non studenti. Fate attenzione alle rapine invece di sognare ad occhi aperti. Il posto è frequentato prevalentemente da anziani memori dei loro vecchi ricordi giovanili, da tossicodipendenti e da giovani marchettari. Una volta funzionava sul serio questo posto”.