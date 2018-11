Parcheggia e vinci un gioco: l'operazione a premi di M&P

La società M&P Parcheggi, per incentivare la sosta, ha organizzato per il periodo natalizio l'operazione a premio “Parcheggia e gioca” che mette in palio un gioco da tavola Clementoni tra i clienti del parking.

Come funziona? Per ricevere il premio servono quattro ticket di parcheggio ed essere accompagnati da un bambino sotto ai 10 anni. Si devono portare ogni sabato di dicembre (dalle 16 alle 19) nell'apposito box al Bosco degli Elfi in piazza Pertini almeno 4 tagliandi attestanti la sosta in una stessa settimana nei parcheggi Traiano, Cialdini, Archi, Umberto I. Al bambino verrà consegnato il gioco da tavola "La magia del disegno". Info e regolamento su www.anconaparcheggi.it.