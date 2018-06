Festa della Marina Militare, ecco gli orari dei parcheggi

M&P Parcheggi ha comunicato che in occasione della festa della Marina Militare, i parcheggi Archi, Traiano, Cialdini ed Umberto I° saranno aperti domenica prossima dalle 9.00 alle 21.00 in occasione delle celebrazioni del centenario dell’impresa di Premuda. Inoltre il parcheggio Umberto I° aprirà alle 7.00 con i soliti orari in automatico ed il pagamento inizierà contestualmente. Tutti i parcheggi saranno a pagamento applicando le consuete tariffe.