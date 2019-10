Ancona si prepara per gli eventi del weekend: nuove aperture dei parcheggi

La M&P di Ancona ha comunicato che, in occasione del Mercato Europeo che si svolgerà nel cuore della città, saranno effettuate le seguenti aperture dei parcheggi più funzionali per la manifestazione.

In particolare:

- Parcheggio Traiano

- Venerdì 1 novembre dalle ore 14.00 alle ore 1.00

- Sabato 2 novembre dalle ore 7.00 alle ore 1.00

- Domenica 3 novembre dalle ore 14.00 alle ore 21.00

inoltre previste anche le seguenti aperture

- Parcheggio Umberto I

- Venerdì 1 novembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00

- Sabato 2 novembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00

- Domenica 3 novembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00

Il Traiano sarà anche a servizio del Teatro Le Muse in occasione degli eventi previsti in questi tre giorni. Ovviamente i parcheggi saranno a pagamento con le solite tariffe.