I parcheggi dell'estate, le informazioni per le spiagge del Passetto e Collemarino

Con l'arrivo della bella stagione ecco tornare l'annoso problema dei parcheggi. Per agevolare la sosta dei bagnanti che frequentano la spiaggia del Passetto è stata istituita, per l’anno 2018, la tariffa giornaliera estiva “zona Passetto”, pari ad € 3,60, nelle seguenti vie del settore Adriatico:

– Via Santa Margherita;

– Via Panoramica (tratto compreso tra Via Montegrappa e Via Di Cocco);

– Via Marotta;

– Via Archibugi;

– Via Duranti;

– Via Di Cocco;

– Via Rismondo (tratto compreso tra Via Montegrappa e Via Panoramica);

– Via Pasubio;

– Via Montegrappa (tratto compreso tra Via Rismondo e Via Panoramica).

La tariffa è in vigore dalle ore 8,00 dell’11 giugno 2018 fino alle ore 20,00 del 1 settembre 2018.

SONO ESCLUSI DALLA TARIFFA I GIORNI FESTIVI

Parcheggio Collemarino

È attivo anche il parcheggio a Collemarino, al Supermercato Si, per i fruitori della spiaggia, coni seguenti orari per la stagione estiva 2018: dal 1°giugno al 14 luglio e dal 25 agosto al 9 settembre apertura tutti i weekend dalle 8:00 alle 20:00. Dal 15 luglio al 19 agosto con apertura tutti i giorni, dalle 8:00 alle 20:00.