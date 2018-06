La granata esplode durante l'esercitazione, grave una paracadutista

Stava partecipando ad un'esercitazione a fuoco con mortai al poligono militare di Carpegna, in provincia di Pesaro-Urbino. Improvvisamente qualcosa è andato storto e la granata presente nel mortaio è esplosa, ferendola gravemente. La donna, una 27enne originaria della provincia di Lucca, che fa parte del 187° reggimento Folgore, è stata soccorsa e poi trasferita con Icaro all'ospedale regionale di Torrette dove si trova in gravi condizioni.

Per lei, come riferito dai medici, c'è la prognosi riservata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Gravi però le lesioni riportate con fratture multiple al volto, un trauma vascolare alla carotide ed una ferita profonda alla spalla destra. Attualmente è ricoverata presso il reparto di Rianimazione.