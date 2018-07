Ripascimento della spiaggia, il cantiere in notturna per non disturbare mamma papera 

Ripascimento della spiaggia di Portonovo a luglio e solo nelle ore notturne. Motivo? Il rispetto delle ferie dei bagnanti, certo, ma anche delle papere del laghetto. Tempi e orari d’intervento infatti dovevano essere compatibili con la deposizione delle uova da parte delle specie che si trovano nello specchio d’acqua stagnante alle spalle della spiaggia interessata dai lavori.

I lavori dell’impresa Eurobuilding, coordinati dall’ingenere Doriano Sordoni e supervisionati dall’Arpam, sono terminati tra mercoledì e giovedì. In tre notti, anziché le dieci previste inizialmente, la spiaggia tra il Molo e Ramona ha cambiato pelle (GUARDA IL VIDEO). L’iter burocratico che ha portato all’apertura del cantiere ha voluto proteggere anche flora e fauna della baia. Tra i documenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), necessari per l’avvio dei lavori, è specificato infatti che il ripascimento avrebbe dovuto salvaguardare la fioritura delle alghe avvenuta a fine giugno. Tra le varie prescrizioni c’era anche quella che imponeva la chiusura dei lavori prima dell’alba proprio perché in quel momento il cantiere avrebbe disturbato l’avifauna.

Tra le specie che avrebbero sofferto del viavai di uomini e mezzi, appunto, c’era anche mamma papera. Diversi sono infatti gli esemplari in fase di nidificazione e per proteggere la loro quiete sono state installate anche alcune protezioni temporanee sulla riva del laghetto in grado di attutire il rumore del cantiere.