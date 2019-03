Udienza speciale dal Papa per il Centro Turistico Giovanile

Anche il Centro turistico giovanile "Vallesina" di Jesi in visita alla Città del Vaticano ieri per un'udienza privata con Papa Francesco nella sala Paolo VI . L'occasione è arrivata con il 70° anniversario del Centro Turistico Giovanile (Ctg) ed ha coinvolto più di mille soci provenienti da ogni parte d'Italia. Un momento di festa anche per la sezione jesina che, oltre alla ricorrenza nazionale, ha celebrato così anche i suoi 25 anni di storia.

«Un'emozionante esperienza in cui Papa Francesco ha ribadito il concetto di turismo sociale legato alla sostenibilità e alla condivisione - sono le parole del presidente del Ctg Vallesina Maurizio Gualdoni -. Ci ha ricordato che siamo chiamati a crescere ancora, a sviluppare le attività e diffondere tanti altri frutti di bene. L'udienza è poi terminata con la preghiera alla Madonna della Neve, patrona del Ctg».