Papa Francesco a Loreto: «Insostituibile la famiglia fondata sul matrimonio uomo-donna»

«Vista la delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna assume un'importanza e una missione essenziale». A dirlo è Papa Francesco nel suo discorso ai fedeli davanti al Santuario della Santa Casa di Loreto. Il Papa ha celebrato la messa davanti a migliaia di fedeli affermando come sia «necessario riscoprire il disegno tracciato da Dio per la famiglia, per ribadirne la grandezza e l'insostituibilità a servizio della vita e della società». Il Santo Padre ha poi annunciato che il "Centro Giovanni Paolo II" diventerà un centro vocazionale dedicato ai giovani.

