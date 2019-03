Papa Francesco arriva a Loreto: «Aprire la Basilica anche di notte»

LORETO - E’ voluto venire a Loreto proprio per la festa dell’Annunciazione, Papa Francesco nella Casa “dove Maria ha detto sì” e dove ha celebrato messa, per la prima volta dopo 162 anni da Pio IX. Il Santo Padre ha salutato la folla radunata in Piazza della Madonna dove vi erano moltissimi giovani ad acclamarlo con canti e balli, dopo essere giunto a Montorso in elicottero e aver prima voluto sorvolare il territorio di Amandola e di altri comuni terremotati.

A Montorso è stato accolto, tra gli altri, dal Presidente della Regione, Luca Ceriscioli , che gli ha manifestato il benvenuto nelle Marche. «Il Papa ha voluto ribadire il valore di Loreto -ha commentato Ceriscioli- nel mondo della cristianità non solo riaffermando quello che è stato, ma immaginando progetti futuri. L’idea di un punto di riferimento internazionale per i giovani qui nel nostro territorio e nel contesto, ha per noi un enorme valore. Siamo molto soddisfatti di questa visita di Papa Francesco e del riconoscimento che significa. Contenti anche del buon andamento dell’incontro sotto il profilo organizzativo per il quale la Regione ha collaborato con la nostra Protezione Civile . Una festa per tutte le Marche e le campane che hanno suonato in contemporanea in tutta la regione hanno testimoniato il clima di gioia per questa visita».

Papa Francesco, dopo aver ricordato che «la Santa Casa è la casa dei giovani perché qui la Vergine Maria, la giovane piena di grazia continua a parlare alle nuove generazioni», in un successivo passaggio del suo discorso, infatti, ha detto: «Penso a Loreto come ad un luogo privilegiato dove i giovani possono venire alla ricerca della propria vocazione, alla scuola di Maria! Un polo spirituale a servizio della pastorale vocazionale. Auspico perciò che sia rilanciato il Centro “Giovanni Paolo II” a servizio della Chiesa in Italia e a livello internazionale, in continuità con le indicazioni emerse dal Sinodo». Ha quindi invitato “caldamente” i Padri Cappuccini a fare un ulteriore sforzo «per estendere l’orario di apertura della Basilica e della Santa Casa durante la tarda serata e l’inizio della notte, quando ci sono gruppi di giovani che vengono a pregare e a discernere la loro vocazione». Secondo Papa Bergoglio, inoltre, Loreto, anche per la sua posizione geografica centrale, «si presta per diventare luogo di continuazione degli incontri mondiali dei giovani e della famiglia»

«E’ stato un messaggio molto forte sul ruolo di Loreto – ha concluso Ceriscioli - nel mondo mariano della cristianità. È stata riaffermata una grande centralità e la possibilità di rafforzare iniziative e proposte di ampissimo respiro. Teniamo molto a Loreto e naturalmente queste parole di Papa Francesco sono molto importanti per ulteriori futuri sviluppi».