Era scomparsa da sabato, ora la bella notizia: «Paola è stata ritrovata e sta bene»

«Paola, la signora di San Marcello scomparsa da casa sabato mattina è stata ritrovata stasera è sta tutto sommato non male». Parole che scaldano il cuore quelle comparse questa sera sulla pagina Facebook del Comune di San Marcello. Poco fa Paola Giombini è stata ritrovata in buone condioni di salute e trasportata in ospedale per accertamenti. La donna era scomparsa da sabato scorso dalla sua abitazione di San Marcello, lasciando la propria auto parcheggiata davanti la stazione.

«Grazie alle forze dell'ordine e in particolare ai Carabinieri che l'hanno cercata senza sosta in questi tre giorni fino al ritrovamento di questa sera e grazie a tutti voi che in qualche modo ci avete e l'avete aiutata. Stasera siamo tutti molto felici per la sua famiglia e per la nostra comunità sammarcellese».