Esce da casa e non torna più, scatta la task force per cercare Paola

Da ieri a San Marcello non ci sono tracce di Paola Giombini, 55 anni. La donna si è allontanata nel corso della mattinata, tra le 7,45 e le 8, da via Serra con la sua Opel grigia. Non avrebbe con sé neppure il cellulare.

I familiari non l’hanno vista rientrare nel corso della giornata e hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Soccorritori e volontari sono alla ricerca della donna da diverse ore. Le operazioni sono condotte dai militari della stazione di Morro d’Alba, sotto il coordinamento della Compagnia di Jesi. Allertate anche la protezione civile e i vigili del fuoco. Il Comune di San Marcello invita chi dovesse avere notizie a contattare i carabinieri di Morro d’Alba al numero 0731 63014.