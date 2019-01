Principio d’incendio al centro benessere, i panettoni di cemento bloccano i pompieri

Una piccola fiammata da un cavo elettrico in corto circuito ha fatto scattare l’allarme in piazza del Papa. Nessuna criticità, i vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente e in pochi istanti hanno spento il principio d’incendio in una finestra del centro benessere “Silhouette”. L’aspetto preoccupante è che uno dei due veicoli intervenuti è stato fermato dai blocchi di cemento posti davanti alla facciata della chiesa di San Domenico a protezione degli eventi di capodanno. E’ intervenuto quindi un secondo veicolo che è stato costretto ad entrare in piazza dalla parte di via Gramsci.

Secondo le prime ricostruzioni la fiammata si è sprigionata da un cavo elettrico esterno andato in corto circuito e sembrava volesse divorare la persiana in legno con il rischio di conseguenze più serie. A notare le fiamme è stato un passante che ha subito chiamato i vigili del fuoco e ha citofonato ai residenti del palazzo per avvisarli di quello che stava accadendo, più per precauzione che per effettivo timore. Dentro l’edificio c’erano solo due persone che sono scese in strada mentre nel centro benessere non c’era nessuno.

Nessuna conseguenza dunque, giusto un po’ di preoccupazione e tante riflessioni tra cui quella di un’eventuale situazione di emergenza in ore serali e con la piazza piena.