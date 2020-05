Oltrepassa il checkpoint in spiaggia, semaforo rosso per il runner: 400 euro di multa

Faceva jogging in spiaggia e pensava che nessuno potesse disturbarlo a quell’ora, le 9 del mattino. E invece, è incappato nel controllo di due vigili urbani della polizia locale di Ancona che l’hanno raggiunto e sanzionato: 400 euro di multa (riducibili a 280 se pagata entro 30 giorni) per aver oltrepassato il checkpoint della discordia, quello che divide Palombina Vecchia dalla Nuova, al confine tra Falconara (dove accedere alle spiagge per fare attività motoria è consentito) e Ancona (dove, al contrario, permane il divieto fino al 18 maggio).

Inutili le proteste del runner che, facendo una corsetta in riva al mare, ha superato la frontiera, entrando nel territorio di competenza del Comune dorico, senza rispettare il cartello di divieto installato nei giorni scorsi.

