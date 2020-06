Cade dallo scivolo e batte la testa, paura in spiaggia: bambino portato al Salesi

Stava giocando con gli amici in spiaggia quando ha perso l’equilibrio ed è caduto da uno scivolo. Momenti di paura ieri pomeriggio a Palombina, dove nell’area giochi di uno chalet un bambino di 9 anni si è ferito alla testa. I primi ad intervenire, su segnalazione dei presenti, sono stati il bagnino della zona e i volontari della Blu Pubblica Assistenza che a Palombina hanno allestito una postazione di primo soccorso.

Assistito dai genitori, il piccolo inizialmente sembrava stesse bene, nonostante il forte dolore, ma con il passare del tempo tendeva ad assopirsi. Per questo i soccorritori hanno subito chiamato il 118, intervenuto sul posto con l’automedica con un codice rosso di partenza. Per un sospetto trauma cranico il bambino è stato portato al Salesi, ma fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti.