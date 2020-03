Incidente sul lavoro: crolla il bancale pieno di ferro e gli schiaccia la mano

ANCONA - Brutto infortunio su lavoro nel quartiere delle Palombare per un trentenne che ora si trova all'Ospedale di Torrette e aspetta di essere operato. Mentre l'uomo stava lavorando in cantiere un bancale carico di ferro è piombato propro sotto la sua mano, causado numerose fratture all'arto.

Subito è stato portato via sui mezzi dalla Croce Gialla e trasportato all'Ospedale di Torrette. Si trova in sala emergenza e dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico per ridurre le microfratture. Non è in pericolo di vita e non rischia l'amputazione.