Fa retromarcia con il muletto e investe un collega, operaio grave in ospedale

Mentre fa manovra in retromarcia con il muletto non si accorge della presenza di un collega e lo investe. Se l'è cavata con una brutta frattura scomposta alla gamba l'operaio di 57 anni che ieri, giovedì 12 aprile, attorno alle 20 nel cantiere tra via Palombare e via Barilatti, è stato investito dal veicolo da lavoro. Gli operai erano in attività per installare la fibra in zona.

Sul posto sono intervenute le squadre del 118 con l'automedica, della Croce Rossa di Ancona ma anche della Polizia Municipale e dell'Ufficio del Lavoro dell'Asur. Oltre alla dinamica sono state verificate anche le condizioni di sicurezza del cantiere. Il 57ebbe è stato portato all'ospedale di Torrette dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ricomporre la frattura. Gli agenti della Municipale sono rimasti fino attorno alle 23. Come atto dovuto, la loro relazione e tutta la documentazione raccolta sono state inviate alla Procura della Repubblica.