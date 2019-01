Il palo della linea telefonica cede, giovane operaio cade nel vuoto

Si trovava sopra un palo di legno della linea telefonica che è improvvisamente ceduto facendolo cadere a terra. Paura ieri pomeriggio in contrada San Pietro, dove stava un operaio di 34 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Per fortuna il giovane è rimasto sempre cosciente ed è riuscito ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Verde di Serra San Quirico che l'hanno poi trasportato in codice rosso al nosocomio di Torrette. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. Sul posto anche i Carabinieri.