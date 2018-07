Il palo della luce rischia di schiantarsi a terra, intervengono i pompieri

Nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi nel parco Comunale in via Fausto Coppi per la rimozione di un palo dell'illuminazione pubblica pericolante. Utilizzando l'autoscala i pompieri hanno lavorato diverso tempo per la rimozione e la messa in sicurezza della zona interessata. Per fortuna non ci sono stati feriti e la situazione dopo poche ore è tornata alla normalità.