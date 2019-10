Palme colpite dal punteruolo rosso, al via l'abbattimento

ANCONA - Non erano pochi questa mattina gli anconetani che, complice la bella giornata, hanno assistito all'abbattimento delle palme secche o prossime al disseccamento provocato dall'infestazione del punteruolo rosso in piazza Cavour. Un'operazione necessaria quanto urgente per evitare il diffondersi della infestazione e soprattutto, tutelare le altre palme sottoposte a trattamento e defogliate per far sì che l'antiparassitario usato possa meglio agire.

Una ditta specializzata è intervenuta sulle quattro piante di piazza Cavour e una seconda sulle due di piazza Cappelli e su quella al centro di piazza Stamira. Entro la giornata del 30 tutti gli interventi saranno completati. «Non possiamo fare altrimenti – ha affermato l'assessore alle manutenzioni, Stefano Foresi, che questa mattina insieme al responsabile del verde comunale, Alberto Compagnucci ha effettuato un sopralluogo controllando lo stato dei lavori. - Confidiamo di aver fermato con questa operazione il dilagare della infestazione. Altre due palme di piazza Cavour, lato Regione, sono ora sottoposte a trattamento nella speranza di poterle salvaguardarle. In collaborazione con il Servizio Fitosanitario regionale stiamo facendo tutto il possibile per contrastare questa epidemia che proviene da Paesi africani e asiatici e che affligge tutte le città italiane e europee». La presenza di attacchi di punteruolo rosso si era riscontrata per la prima volta alla fine del 2018 in due palme presenti in piazza Cavour.