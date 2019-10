Punteruolo rosso, mezza piazza Cavour è off limits: quattro palme verranno abbattute

Mezza piazza Cavour è off limits per l’allarme punteruolo rosso. Il tema verrà affrontato nel pomeriggio in consiglio comunale, dopo l’interrogazione urgente annunciata dai rappresentanti del M5S e il crollo di una delle palme malate, avvenuto domenica pomeriggio.

Un’ampia porzione della piazza è stata transennata dai vigili del fuoco sia per scongiurare il rischio di nuovi cedimenti, a tutela dei passanti, sia per preparare il terreno all’abbattimento di 4 alberi infestati dal Rhynchophorus ferrugineus, un coleottero di colore rosso originario dell’Asia. L’abbattimento, di cui si occuperà una ditta esterna, è stato predisposto dal Comune dopo che il tentativo di debellare il micidiale parassita di molte specie di palme è andato a vuoto.

E’ probabile che altre palme, gravemente malate, verranno rimosse nei prossimi giorni, due in largo Cappelli e una in piazza Stamira.