Crolla una palma in piazza, sgomento tra i passanti - LA FOTO

Crolla una palma dell’arredo urbano della piazza ed è sgomento tra i passanti. Per fortuna non c’era nessuno nei paraggi, però alcuni passati l’hanno vista e sono rimasti impressionati. Da cosa? Ieri intorno alle 16,30, è crollata una palma di piazza Cavour. L’allerta è stata data ai vigili urbani che sono arrivati per un sopralluogo, dopo il quale hanno transennato l’area, messa così in sicurezza.