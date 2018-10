La Lardini fa suo il test di Firenze, la squadra è in crescita

Firenze. Sulla strada per il campionato, la Lardini fa segnare al Mandela Forum di Firenze un’altra positiva tappa di avvicinamento. La formazione filottranese vince i quattro set dell’amichevole contro Il Bisonte, mostrando una crescita complessiva. Ferma Di Iulio a scopo precauzionale per un lieve affaticamento, nel sestetto iniziale coach Chiappini sceglie Whitney in diagonale a Yang, Garzaro e Pisani al centro, Schwan e Vasilantonaki in banda, con Cardullo libero. Dall’altra parte della rete non mancano le assenze a coach Caprara, ma la Lardini gioca comunque una buona gara, mostrando una costante concretezza in attacco (sopra il 50% in tutti i set, 54% complessivo) e tenendo bene in ricezione. La buona distribuzione di Yang consente alla Lardini di chiudere con quattro giocatrici in doppia cifra: Whitney scrive a referto 18 punti con il 58% di positività, 17 i punti di Vasilantonaki, 12 di Pisani (un fattore a muro con 5 punti nel fondamentale) e 11 di Schwan. Per Garzaro 8 punti e il 75% in attacco, Cardullo lascia il segno con una serie di super difese. “Sono soddisfatto di quanto fatto in campo – sottolinea l’allenatore della Lardini, Luca Chiappini –, soprattutto per la buona regolarità del cambio palla. Abbiamo lavorato abbastanza bene in ricezione, mi è piaciuta la distribuzione così come la fase offensiva al centro. Dobbiamo continuare a lavorare, specie sul muro-difesa, ma questo lo sapevamo già”. “Per noi è importante stabilire un livello che sia punto di partenza e dal quale non scendere – dichiara la centrale Ilaria Garzaro –, dobbiamo continuare a lavorare duro, anche per far sì che Tominaga, dopo il Mondiale, rovi una squadra compatta in cui sia facile inserirsi”.

IL BISONTE – LARDINI 0-4

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 16, Alberti 11, Bonciani 2, Degradi 18, Daalderop, Candi 8, Vannini 5, Lapini, Popovic, Venturi (L). All. Caprara - Cervellin.

LARDINI FILOTTRANO: Yang 2, Whitney 18, Garzaro 8, Pisani 12, Vasilantonaki 17, Schwan 11, Cardullo (L); Baggi 1, Di Iulio, Cogliandro 2, Rumori (L2), Paparelli. All. Chiappini - Schiavo.

PARZIALI: 21-25 (21’), 16-25 (20’), 19-25 (22’), 19-25 (19’)