Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela Ancona al derby di Tolentino

Sesto turno di regular season di A2 femminile, nel girone sud il calendario propone il derby delle Marche, quello tra il neopromosso Tolentino e la Cosma Vela Ancona. Gli obiettivi delle due squadre sono diversi, il Tolentino è in quinta posizione di classifica con una squadra che sta dimostrando non solo di meritare la categoria ma di poter dire la sua anche contro formazioni più attrezzate, la Cosma Vela Ancona punta al primo posto del girone e viene da due stagioni in cui ha giocato la finale playoff. Il Tolentino finora in casa ha giocato e perso contro Acquachiara e Cosenza, domenica (ore 14.30) alla Caporicci il suo pubblico proverà a spingere la squadra oltre i propri limiti, per la Cosma Vela sarà dunque uno di quegli appuntamenti da affrontare con la massima attenzione puntando sulle proprie qualità, come spiega coach Milko Pace: "Sicuramente dopo un po' di anni avere due squadre femminili in A2 nelle Marche è una cosa positiva, che fa onore al lavoro svolto in questa regione. Il Tolentino lo conosco poco, non l'ho mai visto giocare quest'anno, ma sta facendo un percorso più che onorevole. Sicuramente una squadra motivata, che sta andando dritta verso il proprio obiettivo. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso, cercando di fare un po' meglio di sabato scorso contro l'Acquachiara, contro cui abbiamo giocato un po' sottotono rispetto al solito, probabilmente anche per merito delle avversarie. Contro il Tolentino vorrei vedere già da domenica il nostro gioco e le nostre qualità".