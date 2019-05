ControPalio, la rivincita sul maltempo: arrivano i fuochi d'artificio

JESI - Dopo 9 giorni di eventi dove il cielo spesso nuvoloso ha comunque retto, alla fine la pioggia, unita ad un'allerta meteo, ha ostacolato in buona parte la serata conclusiva della 24esima edizione del Palio di San Floriano. Ma l'Ente Palio ha deciso comunque di regalare alla città quanto programmato così sabato 18 maggio, dalle 21:00, Piazza Baccio Pontelli smetterà di essere un parcheggio e si trasformerà in un contenitore di esibizioni. I gruppi storici metteranno in scena una versione riveduta delle rappresentazioni organizzate in questi mesi, il tutto in attesa dei fuochi d'artificio realizzati dalla ditta Fonti Pirotecnica, una delle più importanti al mondo. Conduce la serata Selena Abatelli.

Sempre sabato sarà presente, nel centro storico, la "Notte dei Musei aperti". Grazie alla grande professionalità e disponibilità degli operatori della rete museale cittadina e della biblioteca comunale, il tutto è stato organizzato in modo da non generare disturbo ne sovrapposizioni ma, anzi, creerà anche questo fine settimana, un ricco pacchetto di appuntamenti per tutti i gusti. I fuochi d'artificio verranno realizzati anche in caso di maltempo.