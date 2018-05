Palio di San Floriano, i numeri dei biglietti vincenti

Sono stati estratti i numeri della lotteria 2018. Sono stati venduti in tutto 2.164 biglietti. Parte del ricavato sarà devoluto alla Caritas di Jesi. In palio c’erano circa 30 premi, che dovranno essere ritirati entro il 9 Giugno 2018 presso la sede dell’associazione Ente Palio San Floriano, in Via Andrea Da Jesi 6 (Piazza Baccio Pontelli), a Jesi, aperta il lunedì ed il giovedì negli orari 17,00-19,00 e il sabato 10,00-20,00.



I numeri vincenti: