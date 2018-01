Palio di San Floriano 2018: date, tema e importante attestato

Pronte date e tema della XXIII edizione del Palio di San Floriano. L'annuncio arriva dai social dell'Ente Palio San Floriano, tramite un video emozionale ed informativo: i giorni in calendario occupati dall'evento saranno dal 4 al 13 maggio. Dieci giornate no stop di iniziative dunque sotto il nome di #PalioExperience, tema scelto per l'edizione 2018.

Per i dettagli del programma bisognerà attendere ancora un po': unica ulteriore indicazione è la frase finale del video "Una nuova esperienza sta arrivando..." che allude ad importanti modifiche alla manifestazione. Come è noto, le regole introdotte dal decreto Minniti finalizzati alla sicurezza in chiave anche di antiterrorismo, ha portato non poche difficoltà in termini di organizzazione degli eventi, causando la cancellazione nella sola estate scorsa di circa il 30% delle manifestazioni soprattutto medio-grandi. Fortunatamente, questo destino non è toccato al Palio di San Floriano, come dimostrano le date.

L'Ente Palio, alcuni giorni fa, ha anche ricevuto indirettamente un attestato di importanza da parte del governo italiano. In una risposta all’interrogazione del presidente della Commissione Ambiente Ermete Realacci che vorrebbe nominare il 2020 come anno delle rievocazioni storiche, il governo, rappresentato dal sottosegretario al Mibact Ilaria Borletti Buitoni, pur delegando alla prossima legislatura la decisione finale per motivi di tempo, ha risposto con un'intenzione positiva in quanto "le rievocazioni sono parte del nostro patrimonio storicoculturale, espressioni di identità culturale collettiva, come riconosciuto dalla Convenzione Unesco sul patrimonio immateriale". A titolo esemplificativo vengono richiamate 10 delle più rilevanti rievocazioni storiche del panorama italiano e tra queste figura il Palio di San Floriano di Jesi.