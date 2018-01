Asse Nord-Sud, posizionati i paletti per evitare le inversioni

Un intervento rivolto alla sicurezza stradale è stato realizzato dall' Ufficio traffico sull'Asse Nord Sud. Gli addetti hanno posizionato paletti, anche amovibili in caso di necessità, per impedire all' automobilista la pericolosa manovra della conversione ad "U". Spesa per la fornitura e posa in opera di 100 paletti in gomma euro 9.500.

«Abbiamo dato seguito ad un impegno che era stato assunto in Consiglio comunale nei giorni scorsi» ha dichiarato l'assessore alla viabilità Stefano Foresi.