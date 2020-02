Palazzo Bianchi, completata lunedì mattina la ripulitura della scalinata

E’ stata completata questa mattina la pulizia della scalinata di Palazzo Bianchi. Gli operai comunali hanno terminato l’intervento avviato sabato scorso: con una idropulitrice sono state completamente lavate le scale annerite dalle intemperie. L’intervento, programmato per la primavera, è stato anticipato date le temperature miti di questi giorni.

Negli scorsi anni l’amministrazione comunale ha dato la priorità agli interventi riguardanti la parte interna dell’edificio, per garantirne la vivibilità a personale comunale e utenza. L’intervento più recente di manutenzione straordinaria, per un totale di 82mila euro, è stato avviato nel luglio 2017 e si è concluso nel novembre successivo. E’ stata completamente sostituita la pavimentazione al secondo piano e in una porzione del piano terra e ed è stato eseguito il risanamento della terrazza che si affaccia su piazza del Municipio, attraverso una nuova impermeabilizzazione e la ripavimentazione. Sono stati inoltre messi in sicurezza i solai del secondo piano e della porzione esterna dell’atrio. Gli interventi si sono conclusi con la tinteggiatura dei soffitti oggetto di manutenzione. Tra il 2012 e il 2014 l’amministrazione comunale era invece intervenuta per la riqualificazione energetica di Palazzo Bianchi, attraverso il rifacimento dell’impianto termico e la sostituzione di vetri e infissi, opere che hanno richiesto un investimento di 300mila euro. Nello stesso periodo erano stati eseguiti interventi sulle facciate, su cornici e decorazioni ammalorate ed erano stati messi in sicurezza i solai.