L'ascensore si blocca e li intrappola, paura per alcuni turisti inglesi

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza questa mattina ad Ancona, dove sei turisti inglesi sono rimasti bloccati all'interno dell'ascensore del Palazzo degli Anziani. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al malfunzionamento della struttura, che ha una capienza di 17 persone, con i turisti che improvvisamente hanno visto l'ascensore bloccarsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti ad aprire le porte e trarre in salvo tutte le persone. Per fortuna nessuno si è fatto male e dopo pochi minuti la situazione è tornata alla normalità.