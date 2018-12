Padri separati, tutela dei minori e genitorialità: se ne parla ad Ancona

Tutelare i minori con genitori separati o divorziati non è sempre facile. Spesso tra gli ex coniugi le liti coinvolgono i figli che diventano oggetto del contendere delle reciproche recriminazioni. Per non parlare dei coniugi più deboli che, dopo la separazione, vivono in una zona grigia prossima alla povertà. Per fare il punto della situazione il Garante dei minori, in collaborazione con il Consiglio regionale e l'associazione Padri separati ha organizzato un convegno dal tema "Tutela dei minori e bigenitorialità".

L'appuntamento è per mercoledì 12 dicembre dalle 17.30 alla sala Ricci del Palazzo delle Marche, in piazza Cavour. Dopo i saluti di apertura del presidente del consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo e del presidente nazionale dell'Aps, Tiziana Franchi, interverranno Andrea Nobili (Garante dei minori), gli avvocati Bernardo Becci e Luisa Surdi, per parlare delle nuove norme a sostegno dei genitori in difficoltà e dell'indennità di paternità, e Dina Ubertini, assistente sociale e mediatrice dell'Asur di Ancona.