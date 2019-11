Un pacco pieno di sterco per un dirigente comunale: «Penso di sapere chi è stato»

Un pacco pieno di sterco proveniente dalla Germania. E’ quanto si è visto recapitare l’architetto Giacomo Circelli, dirigente dello sportello unico integrato Edilizia, Produttività e Commercio del Comune di Ancona.

Lo sgradito “regalo” è arrivato a Palazzo del Popolo proprio nel giorno di Halloween, ma tutto vien da pensare fuorché si tratti di uno scherzo. Tant’è che subito il dirigente ha chiamato i carabinieri, che hanno provveduto a sequestrare il pacco per le successive indagini.

«Come l’ho presa? A ridere, non possono intimorirmi certe cose» spiega l’architetto Circelli, destinatario della scatola su cui era riportato l’indirizzo e il nome (di fantasia) di un mittente, scritti in tedesco. «Con me c’erano due segretarie. Pensavo fosse un libro, invece quando l’ho aperto dentro ci ho trovato dello sterco animale e della paglia. Abbiamo subito chiamato i carabinieri, non so chi possa essere l’autore, anche se un sospetto ce l’ho ma non posso aggiungere altro».