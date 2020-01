Va in overdose al parco del Cardeto, l'amico chiama il 118 ed il medico lo salva

ANCONA - Sono stati momenti di paura quelli vissuti oggi pomeriggio al Parco del Cardeto. Un uomo di 41 anni è andato in overdose mentre era in compagnia di un suo amico. E' stato proprio quest'ultimo ad allertare il 118 con gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica che sono intervenuti sul posto. Il medico, dopo avergli somministrato un farmaco, è riuscito a farlo riprendere e la Croce Gialla lo ha trasportato in ospedale per alcuni accertamenti. Per fortuna le sue condizioni sono buone e non è in pericolo di vita.