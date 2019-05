Choc dentro il fiume, trovata una giovane in overdose

SENIGALLIA - Tanta paura ieri pomeriggio per una ragazza trovata in overdose dentro il fiume Misa. A fare la scoperta è stato un passante che ha subito allertato i soccorso. Sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza, Polizia e Carabinieri. La giovane è stata recuperata ed appoggiata su una barella spinale, in attesa poi del trasporto in ospedale.

La Polizia per facilitare le manovre del caso ha chiuso lo Stradone del Misa con il traffico che ha subito forti disagi per tutta la durata dell'intervento. Sulla vicenda indagano i militari.