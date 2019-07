Trovato in overdose nel cortile di un palazzo, trasportato in ospedale: è gravissimo

Allarme alla centrale operativa del 118 di Ancona per un uomo incosciente in un’area verde. Quando sul posto sono arrivati i volontari della Croce Gialla di Ancona, hanno trovato un anconetano di 30 anni, in overdose da eroina, accasciato nel cortile di una palazzina di via Macerata, tra Piano e Tavernelle.

Nonostante la somministrazione di farmaci specifici, l’uomo non si è ripreso e così, intorno alle 18, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette incosciente e in codice rosso avanzato. Le sue condizioni sono gravissime.