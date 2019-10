Va in overdose dietro la chiesa

Va in overdose e rischia l’arresto respiratorio, salvato dai medici. Paura poco fa in via Berti, dove al 188 è arrivato l’allarme per un overdose da eroina. A rischiare è stato un anconetano di 51 anni.

Sul posto, oltre alla polizia, anche i medici del 118 e gli operatorio della Croce Rossa di Ancona, che lo hanno trattato, salvandolo da conseguenze più gravi. L’uomo si è ripreso e ha rifiutato il ricovero al Pronto Soccorso di Ancona.